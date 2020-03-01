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Тюменцам дали советы по питанию во время самоизоляции

Общество, 18:39 29 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Во время карантина и домашней самоизоляции необходимо не просто насытиться, а обеспечить организм строительным материалом, витаминами, минералами и поддержать стабильную работу иммунитета. Диетологи призывают отказаться от полуфабрикатов, колбас и сосисок. Можно взять рыбные консервы: ставриду, скумбрию в натуральном виде без масла.

Кроме белков, сложных углеводов и клетчатки для иммунитета необходимы жиры. Правильные жиры содержатся в растительных маслах, сливочном топленом масле, кокосовом масле. Для заправки салатов нужно использовать нерафинированные растительные масла.

В качестве напитка рекомендуется отвар плодов шиповника. В стакане настоя шиповника больше витамина С, чем в литре апельсинового сока. Нужно пить компоты из сухофруктов. Удовольствие и пользу доставит какао. Кофе отлично может заменить цикорий.

"Обязательно помните, что режим самоизоляции или карантин закончится, а лишние килограммы останутся. Питайтесь рационально, укрепляйте иммунитет и будьте здоровы", - отметила главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим. Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает "Тюменская область сегодня".

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