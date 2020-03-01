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Тюменские хирурги извлекли опухоль с зубами и волосами

Общество, 19:07 30 марта 2020

МСЧ «Нефтяник» во ВКонтакте | Фото: МСЧ «Нефтяник» во ВКонтакте

Опухоль с зубами и волосами внутри при удалении кисты извлекли у пациентки тюменские хирурги. Врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте были пучок волос и четыре зуба, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

Такие доброкачественные опухоли, тератомы, возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона и могут содержать практически все ткани организма, отмечают медики. Чаще всего в них находят волосы, ногти, хрящи, кости, зубы, реже – отдельные органы и части тела. Особенность тератомы в том, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно.

Удаление опухоли провела врач-хирург отделения гинекологии клиники "Нефтяник" Елена Колесникова. По ее словам, это не первый случай в практике тюменских врачей. Так, в 2019 году хирурги ОКБ № 2 извлекли двухкилограммовую тератому у 10-летней девочки.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже на следующий после операции день женщина выписалась из стационара. Через неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

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# МСЧ Нефтяник , хирургия

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