Тюменские нейрохирурги спасли пожилого пациента с крайне редкой патологией

| Фото: ОКБ 2 | Фото: ОКБ 2

Срочную операцию 73-летнему тюменцу провели врачи Областной клинической больницы № 2, сообщает лечебное учреждение.

Мужчину доставили с подозрением на инсульт, он жаловался на асимметрию лица, невозможность ходить и слабость всех конечностей сразу. Однако при остром нарушении мозгового кровообращения большинство пациентов не могут двигать рукой и ногой только с одной стороны тела. Компьютерная томография очага ишемии в головном мозге не выявила.

Врачи предположили проблемы со спинным мозгом. МРТ позвоночника выявило эпидуральную гематому в шейном отделе позвоночника. Кровь скопилась внутри позвоночного канала, сдавливая спинной мозг и вызывая его ишемию. Пациенту срочно требовалась операция.

"Ждать было нельзя. Обширная гематома локализовалась в непосредственной близости к стволу головного мозга, где расположены дыхательный и сосудодвигательный центры. Из-за ограниченности пространства между структурами позвоночного канала и оболочкой спинного мозга накопление крови быстро приводит к нарушению жизненно важных функций, парализации либо летальному исходу", - пояснил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Воробьев.

Нейрохирурги аккуратно убрали сгустки крови. Работу специалистов усложняла редкость патологии – за последнюю четверть века врачи впервые столкнулись с диагнозом "спонтанная эпидуральная гематома".

Операция прошла успешно: специалистам удалось предотвратить развитие тяжелых неврологических последствий у пациента. Через несколько дней после операции мужчина начал заниматься лечебной гимнастикой, посещать физиопроцедуры, массаж. Вскоре он начал чувствовать свои руки и ноги, шевелить ими. Затем пациента перевели в отделение медицинской реабилитации, где восстановительная терапия продолжилась. Сегодня он самостоятельно ходит.