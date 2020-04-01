Ольга Метлицкая рассказала о приоритетных направлениях работы областной прокуратуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интернет-конференция начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан советника юстиции Ольги Метлицкой состоялась на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Ирина Шемякина: Добрый день, дамы и господа! На сайте информационного агентства "Тюменская линия" проходит интернет-конференция начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан советника юстиции Ольги Метлицкой "Защита трудовых и социальных прав граждан".

Здравствуйте, Ольга Владимировна.

Ирина Шемякина: первый вопрос от Ивана Нижней Тавды. Я многодетный отец, у меня четверо детей, один ребенок инвалид с детства, наша семья зарегистрирована и проживает в с. Нижняя Тавда, имеет ли моя семья право на предоставление бесплатного земельного участка и на каких условиях?

Ольга Метлицкая: порядок предоставления земельных участков гражданам, проживающим на территории Тюменской области и имеющим троих и более детей, регламентирован законом Тюменской области от 05.11.2011 №64 "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей".

Согласно положениям данного закона многодетные семьи имеют право приобрести бесплатно садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства. При этом земельные участки могут быть предоставлены при наличии следующих условий:

- проживание родителей на территории Тюменской области (включая проживание на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) не менее 5 лет;

- непосредственное проживание на момент подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка многодетной семьи по месту жительства в Тюменской области;

- многодетная семья состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающейся в жилых помещениях.

В случае, если в своем составе семья имеет родителя-инвалида и (или) ребенка-инвалида, такая семья имеет право на первоочередное бесплатное приобретение земельного участка.

Земельный участок предоставляется соответствующим уполномоченным органом в муниципальном районе или в городском округе, в котором проживает многодетная семья либо один из родителей совместно с детьми, в порядке очередности (с учетом первоочередного предоставления), определяемой днем регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.

Многодетным семьям, проживающим в городских округах (за исключением Заводоуковского городского округа), земельный участок предоставляется по месту подачи заявления в городском округе, в котором проживает многодетная семья, либо в другом муниципальном районе, с которым граничит этот городской округ.

Таким образом, вы имеете право на предоставление бесплатного земельного участка во вне очередном порядке, при этом земельный участок будет предоставлен на территории Нижнетавдинского района.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Ольги из Бердюжья. Я подала письменное обращение в государственный орган. С момента его регистрации прошло уже более месяца, однако ответа на него я не получила. Куда мне обращаться по данному поводу, кто и какую ответственность за это понесет?

Ольга Метлицкая: с жалобой на неполучение ответа на обращение любой гражданин может обратиться в органы прокуратуры.

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" установлен порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в государственных органах и органах местного самоуправления. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

За нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан ст. 5.59 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

За 2019 год органы прокуратуры области в рамках надзора за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан возбудили 78 дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 10 виновных лиц привлечены к ответственности в виде штрафа.

Ирина Шемякина: у Олега Николаевича из Тюмени такой вопрос: я индивидуальный предприниматель. Как органы прокуратуры реагируют на нарушения прав предпринимателей? Приняты ли какие-либо меры для ограничения проверок предпринимателей в период пандемии?

Ольга Метлицкая: для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации установлен мораторий на проведение контрольно-надзорными органами всех уровней плановых и внеплановых проверок.

Исключением является организация внеплановых проверок, основанием для которых явилось причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Защита прав предпринимателей остается одной из важнейших задач органов прокуратуры.

Очень часто прокурорами выявляются нарушения в части несоблюдения порядка проведения проверок, в том числе уведомления о начале проверки, оформления ее результатов и др.

Например, заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Тюменской области по результатам проверки по обращению ООО "Инновационные Технологии" за проведение внеплановой проверки в отношении юридического лица в отсутствие оснований по постановлению прокуратуры области привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ в виде штрафа 3 тыс. руб.

Особое внимание уделяется вопросам своевременной оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам предпринимателям. Только в 2019 году за нарушения сроков оплаты по таким контрактам к административной ответственности привлечено 43 должностных лица муниципалитетов, органов власти и их подведомственных учреждений.

Также прокурорами дается уголовно-правовая оценка выявленным нарушениям, в истекшем году по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 уголовных дела.

Так, одним из учреждений исправительной системы, несмотря на отсутствие денежных средств, был заключен государственный контракт на поставку металлопроката. Естественно, предприниматель не дождался оплаты за поставленный товар. В связи с неисполнением обязательств по контракту по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РФ (в настоящее время расследуется).

Всего по результатам работы за 2019 год в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности прокурорами внесено более 360 актов реагирования, почти 190 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, около 60 - к административной.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Кристины из Ялуторовска: работаю в сфере услуг. С 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Что делать, если работодатель заставляет выходить на работу?

Ольга Метлицкая: Минтруд России на своем официальном сайте разместил рекомендации работникам и работодателям в связи с указом президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

За нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность. Возбуждение дел в данной сфере отнесено к компетенции территориальных органов Роспотребнадзора.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо повлекшее смерть человека предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы полагаете что организация не соблюдает требования указа, вы можете подать жалобу на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В случае несоблюдения работодателем трудовых прав и свобод граждан он может быть привлечен к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Возбуждение дел по данной статье является полномочием территориального органа Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в Тюменской области.

Если вы считаете, что ваши трудовые права нарушены, например, работодатель вынуждает вас написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, вы можете подать жалобу в Государственную инспекцию труда, воспользовавшись сервисом Онлайнинспекция.рф.

Ирина Шемякина: Максим из Тюмени пишет: сейчас не очень простое время в экономике, не все предприятия выдерживают платежную дисциплину и проблема невыплаты зарплаты нередко появляется в СМИ. Как решаются вопросы выплаты заработной платы?

Ольга Метлицкая: В настоящее время, согласно информации Тюмстата, задолженность по оплате труда в организациях региона отсутствует, вместе с тем, по данным мониторинга органов прокуратуры и контролирующих, правоохранительных органов задолженность по заработной плате составляет 166 млн рублей в 27 организациях, из них 14 являются банкротами (138 млн рублей).

Проверки соблюдения прав работников на своевременную оплату труда прокурорами проводятся исходя из различного рода информаций, поступивших в прокуратуру, включая жалобы, обращения граждан, данные СМИ, сигналы, поступившие на телефоны "горячих линий" территориальных прокуратур, сведения органов государственной власти области, местного самоуправления, государственных органов.

По результатам проверок органами прокуратуры принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования.

На постоянной основе в прокуратуре области работает межведомственная рабочая группа, на заседаниях которой засушиваются руководители организаций-должников о мерах, принимаемых для погашения долгов по зарплате. Практика показала, что работа данных заседаний является результативными.

В текущем году органами прокуратуры выявлено 624 нарушения законов в сфере оплаты труда, для их устранения внесено 44 представления, суды направлено 516 исков (заявлений) о взыскании долгов по зарплате. По требованиям прокуроров привлечено 19 лиц к дисциплинарной и 35-к административной ответственности. В связи с невыплатой заработной платы прокурорами в следственные органы направлено 6 материалов проверок, по результатам рассмотрения которых возбуждено 7 уголовных дел в отношении недобросовестных руководителей организаций.

Результатом принятых прокурорами совместно с контролирующими и правоохранительными органами мер в регионе погашена задолженность по оплате труда на общую сумму 52 млн рублей.

Вопросы оплаты труда находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

Ирина Шемякина: следующее сообщение от Михаила из Ярково. Я предприниматель, у меня муниципальный контракт на поставку канцелярских товаров для нужд районной администрации. Все обязательства по поставке товара выполнены в полном объеме, соответствующие документы заказчик подписал. Вместе с тем оплаты продолжительное время нет.

Ольга Метлицкая: в соответствии с требованиями законодательства о закупочной деятельности срок оплаты выполненных работ для субъектов предпринимательства не должен превышать более 15 дней.

За несовременную оплату предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. Предлагаю обратиться в органы прокуратуры. В случае подтверждения доводов, указанных в обращении будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав предпринимателя.

В 2019 году к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ по постановлениям органов прокуратуры области привлечено 43 должностных лица государственных (муниципальных) заказчиков.

Ирина Шемякина: Даниил из Заводоуковска пишет: подскажите, может ли гражданин, имеющий инвалидность, самостоятельно приобрести техническое средство реабилитации, а потом обратиться за компенсацией понесенных расходов? В какой орган следует обращаться для этого?

Ольга Метлицкая: Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или техническое средство реабилитации не может быть предоставлено инвалиду либо если инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации за собственный счет ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства реабилитации.

Уполномоченным органом является Фонд социального страхования Российской Федерации. На территории области – ГУ – Тюменское региональное отделение ФСС РФ.

Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 №57н утвержден Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации.

Согласно данному Порядку размер компенсации определяется уполномоченным органом по результатам последней по времени осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания услуги, информация о которой размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), проведенной уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Последней по времени осуществления закупкой технического средства реабилитации и (или) оказания услуги считается последняя завершенная процедура осуществления закупки технического средства реабилитации и (или) оказания услуги (заключенный уполномоченным органом государственный контракт на закупку технических средств реабилитации и (или) оказание услуг, обязательства по которому на дату подачи инвалидом или лицом, представляющим его интересы, заявления о возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги исполнены сторонами контракта в полном объеме).

В случае если уполномоченным органом закупка технических средств реабилитации и (или) оказания услуг не осуществлялась либо процедура осуществления закупки технических средств реабилитации и (или) оказания услуг не состоялась либо закупка технических средств реабилитации и (или) оказания услуг осуществлялась более чем за 3 года до даты подачи инвалидом или лицом, представляющим его интересы, заявления о возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги, стоимость соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги определяется по результатам последней по времени осуществления закупки технических средств реабилитации и (или) оказания услуг, информация о которой располагается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведенной любым другим уполномоченным органом, расположенным в пределах территории федерального округа, в состав которого входит соответствующий субъект Российской Федерации.

Прокуратурой области уделяется особое внимание вопросам обеспечения прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации.

Проведенными проверками были установлены факты нарушений прав граждан с ограниченными возможностями при обеспечении их техническими средствами реабилитации, при выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, а также при проведении медико-технической экспертизы технических средств реабилитации.

Так, прокуратурой города Тюмени по поручению прокуратуры области проведена проверка по обращению гражданина в интересах несовершеннолетнего по факту несвоевременной выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации.

В ходе проверки установлено, что по заявлению ребенка - инвалида о предоставлении ему государственной услуги по выплате компенсации в размере 180 000 рублей за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации Филиалом № 1 Тюменского регионального отделения принято решение о предоставлении государственной услуги в части выплаты компенсации за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, однако денежные средства в сумме 180 тыс.рублей согласно платежному поручению перечислены лишь в ходе прокурорской проверки. В связи с выявленными нарушениями в адрес директора Филиала № 1 Тюменского регионального отделения внесено представление об устранении нарушений закона (рассмотрено, удовлетворено), виновное должностное лицо по постановлению прокурора города привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

В связи с аналогичными нарушениями, выявленными в деятельности Филиала № 6 Тюменского регионального отделения, по постановлению Ишимского межрайонного прокурора 13.06.2019 директор указанного филиала привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.63 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Ирина Шемякина: Марина из Нижней Тавды спрашивает: я написала заявление о приеме на работу в детский сад, директор выдала мне направления для медицинского осмотра. В больнице мне сказали, что договор на оказание медицинских услуг с детским садом не заключен и я могу пройти медицинский осмотр платно. Кто мне возместит мне расходы за оказание платных услуг?

Ольга Метлицкая: в соответствии с требованиями части 8 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации предварительный медицинский осмотр проводится за счет работодателя. Соответственно руководитель дошкольного учреждения обязано возместить Вам денежные средства по договору предоставления медицинских услуг.

Необходимо отметить, что прокуратурой области принимаются меры реагирования, направленные на устранение подобных нарушений. Так, прокуратурой области в ходе рассмотрения обращения выявлен факт прохождения предварительного медицинского осмотра за счет денежных средств гражданина – претендента для трудоустройства вопреки требованиям части 8 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации. По результатам прокурорского вмешательства и рассмотрения акта прокурорского реагирования гражданину возмещены в полном объеме денежные средства по договору предоставления платных медицинских услуг.

Ирина Шемякина: Михаил Александрович из Ишима интересуется: могу ли я получать лекарства бесплатно, если у меня вторая группу инвалидности?

Ольга Метлицкая: право на бесплатное предоставление лекарственных препаратов имеют инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы в отношении лекарств, выдаваемых по рецептам врачей (Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов").

К лицам, которым лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, относятся пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах; работающие инвалиды II группы, а также инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными (Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения").

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой области выделяется особое внимание наличию необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в рамках оказания медицинской помощи граждан.

Так, прокуратурой области в прошлом году выявлены факты ненадлежащей реализации на территории области государственной гарантии бесплатной выдачи изделий медицинского назначения, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а именно: игл к шприцам-ручкам и средств диагностики (тест-полосок) для определения содержания глюкозы в крови.

По результатам проверки прокуратурой области в уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской области внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты дополнительные меры по обеспечению потребности пациентов изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно, увеличены средства областного бюджета на указанные цели на 2020 год.

Всего в 2019 году органами прокуратуры в сфере здравоохранения выявлено 513 нарушений, направлено 69 исков, внесено 125 представлений, по рассмотренным представлениям к дисциплинарной ответственности привлечено 208 лиц, привлечено к административной ответственности 23 лица, предостережено 31 лицо, по материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел.

Ирина Шемякина: вопрос от Елены из Исетска: я признана безработной. Специалистом центра занятости мне выдано два направления на работу, но мне отказали в приеме на работу. Могу ли я обратиться в суд?

Ольга Метлицкая: статья 46 Конституции Российской Федерации гласит, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно п.5 ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" работодатели должны письменно обосновывать отказ в трудоустройстве любому соискателю, направленному службой занятости.

В соответствии с ч.5 ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.

Таким образом, Вы имеете право на получение отказа в письменной форме в соответствии с ч.5 ст. 64 ТК РФ, в целях фиксации и дальнейшего обжалование действий работодателя, в том числе в судебном порядке.

Но следует отметить, что согласно абз. 2 ч.1 ст. 22 ТК РФ работодатель самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения и заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью работодателя.

Также если граждан полагает, что его трудовые права и свободы нарушены он вправе обратиться в уполномоченный орган контроля – Государственную инспекцию труда.

Ирина Шемякина: Смирнова Екатерина спрашивает: я инвалид III группы. Могу ли я пользоваться местами для бесплатной парковки транспортных средств?

Ольга Метлицкая:согласно части 9 статья 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на всех парковках общего пользования, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

При этом закреплено, что на граждан из числа инвалидов III группы нормы настоящей части распространяются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Порядок распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 №115, которое вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Согласно названному порядку право на бесплатную парковку будут иметь инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени), а также получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

Прокурорами на системной основе органами прокуратуры ведется работа по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Так, в связи с выявленными нарушениями законодательства о доступности объектов для маломобильных групп населения прокурором Ленинского АО г.Тюмени в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия УФССП России по Тюменской области по приведению здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул.Пермякова, 5, в соответствие с требованиями Свода правил 59.13330.2016. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденного Приказом Минстроя России от 14.11.2016 №798/пр (далее - Свод правил); возложении обязанности на УФССП России по Тюменской области в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить конкретные мероприятия, касающиеся обеспечения доступности для маломобильных групп населения указанного административного здания, в том числе разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения; установить пандус в соответствии с требованиями Свода правил, обеспечить доступ к кнопке вызова помощи и другие мероприятия.

Решением Ленинского районного суда от 13.12.2019, вступившим в законную силу, требования о возложении обязанности выполнить конкретные мероприятия, касающиеся обеспечения доступности для маломобильных групп населения административного здания по указанному выше адресу удовлетворены; в удовлетворении требований о признании бездействия УФССП России по Тюменской области отказано в связи с тем, что меры, необходимые для приведения здания в соответствие с требованиями Свода правил, по мнению суда, не были приняты по объективным причинам - необходимость финансирования, которое осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Ирина Шемякина: вопрос от Евгения из Тюмени: управляющая организация оказывает услуги по содержанию жилья не в полном объеме, коммунальная услуга по холодному водоснабжению также предоставляется ненадлежащего качества. Возможен ли перерасчет платы за услуги, которые не оказываются и каким образом зафиксировать указанный факт?

Ольга Метлицкая: плата подлежит перерасчету, если услуги не оказываются или оказываются ненадлежащего качества.

Так, при обнаружении факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, вы должны уведомить об этом аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации в письменной или устной форме, в том числе с использованием средств связи.

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы исполнителя не известны причины нарушения качества коммунальной услуги, он обязан согласовать с вами дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги, но не позднее двух часов с момента получения сообщения, если с вами не согласовано иное время. Время составления акта может быть перенесено при действии обстоятельств непреодолимой силы. При этом с потребителем должно быть согласовано иное время проведения проверки качества услуги.

Важно, что законодателем, принимая во внимание возможное уклонение исполнителя услуг от составления акта, предусмотрена возможность фиксации факта нарушения без участия исполнителя, после истечения установленного законом срока ожидания.

В таком случае указанный акт подписывается не менее чем двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома, в котором не созданы товарищество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осуществляется товариществом или кооперативом.

Акты являются основанием для перерасчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также подтверждают неисполнение договора управления. Срок предъявления акта для перерасчета платы составляет шесть месяцев.

Акт направляется в адрес управляющей организации с заявлением о перерасчете.

Также по факту ненадлежащего предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию общего имущества, либо в случае отказа УК в перерасчете платы можно обратиться с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

Органы прокуратуры Тюменской области на системной основе проводят проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и принимают меры к устранению выявленных нарушений, в том числе при оказании услуг ненадлежащего качества.

За два месяца этого года тюменские прокуроры в сфере ЖКХ выявили более 250 нарушений. Для их устранения внесено свыше 120 представлений, более 20 протестов, в суды направлено 18 исков, объявлено свыше 20 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 70 лиц, к административной – 17 лиц.

Ирина Шемякина: следующий вопрос от Антона из Тобольска. Приставы без предупреждения блокируют карты, списывают все деньги то за неоплаченный штраф ГИБДД, то в пользу управляющей компании. Но по решению суда, где деньги присуждены в мою пользу, приставы такой прыти не проявляют. За полгода мне поступило всего полтысячи рублей. Куда мне можно обратиться с жалобой?

Ольга Метлицкая: судебный пристав-исполнитель должен уведомить должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства, направить постановление о возбуждении ИП заказным письмом или вручить под роспись. Если в срок для добровольного исполнения (паять рабочих дней со дня вручения копии постановления о возбуждении ИП. В случае если должником не будут исполнены требования исполнительного документа пристав применяет меры принудительного исполнения （обращает взыскание на денежные средства на счетах в банках, на зарплату, пенсию, производит арест имущества и др.. При этом пристав должен принять все предусмотренные законом меры к фактическому исполнению требований исполнительного документа в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

В соответствии со ст. 121 Федерального закона 《Об исполнительном производстве》 постановления, действия (бездействие）судебных приставов-исполнителей могут быть обжалованы в порядке подчиненности их руководителям （начальникам отделов – старшим судебным приставам, а затем руководителю УФССП – главному судебному приставу）и оспорены в суде.

Также с жалобой по вопросам исполнительного производства можно обратиться в органы прокуратуры. В тех случаях, когда законность обжалуемых действий судебных приставов-исполнителей не проверялась старшим, главным судебными приставами, поступающие в прокуратуру обращения направляются в их адрес с контролем результатов рассмотрения.

Всего за 12 месяцев 2019 года в сфере соблюдения законов об исполнительном производстве прокурорами разрешено 879 обращений, По-прежнему основными доводами заявителей являются: необоснованно длительные сроки исполнения судебных решений, бездействие судебных приставов-исполнителей, нарушение порядка и сроков совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, их необоснованное применение, иные вопросы.

Всего в 2019 году прокурорами выявлено 1450 нарушений законодательства об исполнительном производстве. В целях их устранения принесено 484 протеста, направлено в суд 4 заявления о признании бездействия пристава-исполнителя незаконным, внесено 97 представлений, 79 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 к административной, 10 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел.

Ирина Шемякина: Ольга Владимировна, это были все вопросы от посетителей сайта информационного агентства "Тюменская линия". Вы можете обратиться к тем, кто наблюдал за интернет-конференцией.

Ольга Метлицкая: огромное спасибо всем присоединившимся к нашей конференции. Всем, кто был заинтересован в нашем разговоре. Благодарю всех за внимание.

Ирина Шемякина