Плановая весенняя уборка улиц проводится в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВК | Фото: "Тюмень - наш дом" ВК

В Тюмени проводится плановая уборка улиц после зимы. Ход работ в Восточном административном округе проинспектировал руководитель управы Александр Сухомяткин, сообщает администрация Тюмени.

По его словам, в связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса важно следить за санитарным состоянием городских улиц. Традиционно после снеготаяния городские территории очищают от скопившегося за зиму мусора, отмывают ограждения, бордюры, малые архитектурные формы.

О работе рассказал начальник участка компании "Контакт-М" Сергей Кутиков. По его словам, сотрудники подрядной организации подметают тротуары, сгребают мусор с газонов, моют и при необходимости подкрашивают малые архитектурные формы, удаляют объявления, развешенные вне специально отведенных мест, ремонтируют урны и скамейки. Отдельное внимание уделяется безопасности тюменцев, для чего проводятся осмотры МАФов и территорий на предмет выявления недостатков, которые могут спровоцировать несчастные случаи. Эти работы проводятся ежедневно.

"Мы не можем оставить город грязным. В последние дни, когда тюменцы вопреки рекомендациям оставаться дома, устремились в парки и скверы, мусора стало в два раза больше, чем обычно. Например, в воскресенье в сквере Депутатов мы очистили все урны, а в понедельник с утра они опять оказались полными", - отметил он.

Заместитель директора ООО "Перестрой-ка" Арам Сарксян рассказал, что специалисты компании следят за порядком на проезжей части, газонах, тротуарах в Восточном округе.

"Сейчас они моют бордюры, ограждения, урны, остановки общественного транспорта. Въевшаяся грязь отбивается чистой водой под давлением и счищается. Впоследствии в случае необходимости покрасим урны и ограждения. В первую очередь генеральная весенняя уборка проводится на самых востребованных дорогах. В Восточном округе к ним относятся улицы Монтажников, Моторостроителей, Николая Фёдорова, Прокопия Артамонова. Мы отвечаем за чистоту города, за его санитарное состояние, эта работа актуальна и во время карантинных мероприятий", - подчеркнул Арам Сарксян.

Александр Сухомяткин добавил, что квартальные по-прежнему ежедневно обходят территории имущественных комплексов и выявляют нарушителей правил благоустройства города. Основной упор в данный момент делается на поддержании достойного санитарного состояния города.