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Участница "ПолитСтартапа" проверила соблюдение запрета на посещение детских площадок

Общество, 08:41 03 апреля 2020

пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Детские площадки Чикчинского муниципального образования проинспектировали члены "Единой России", сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии.

Инициатором акции "Проход Воспрещен" выступила участница кадрового проекта "Полит Стартап" Екатерина Мадьярова. Она поддержала решение губернатора Александра Моора запретить посещение детских площадок в период вынужденных каникул.

Совместно с единороссами Чикчинского муниципального образования Мадьярова проинспектировала все площадки. Периметр был обнесен сигнальной лентой. С гуляющими в неположенном месте провели разъяснительные беседы.

Участники "ПолитСтартапа" в Тюменской области активно включены в волонтерскую и консультативную деятельность, связанную с режимом повышенной готовности. В ближайших планах у Екатерины Мадьяровой – доставка необходимых лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов Чикчинского муниципального образования.

Кроме того, участники проекта принимают активное участие в работе волонтерского центра, созданного на базе региональной общественной приемной "Единой России".

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# Единая Россия , ПолитСтартап

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