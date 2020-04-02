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Онлайн-марафон "Домашний час" проходит во ВКонтакте

Общество, 15:33 02 апреля 2020

Минпросвещения России во ВКонтакте | Фото: Минпросвещения России во ВКонтакте

Онлайн-марафон "Домашний час" Минпросвещения России проходит во ВКонтакте. Спикером онлайн-марафона в 14 часов по мск станет учитель математики Ольга Киселёва. Она раскроет тему "Функции на ОГЭ", сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В 16 часов о дистанционных формах образовательных процессов по стандартам Ворлдскиллс Россия расскажет заместитель генерального директора WorldSkills Russia Алексей Тымчиков.

Онлайн-марафон Минпросвещения России "Домашний час" на площадке соцсети "ВКонтакте" открыл 31 марта Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В прямом эфире он ответил на вопросы родителей и школьников из разных регионов страны.

Онлайн-марафон Минпросвещения России "Домашний час" проходит ежедневно с 10 часов по московскому времени. Смотреть эфиры, следить за анонсами и возможными изменениями в расписании можно в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации во ВКонтакте.

Марафон открытых эфиров организован в помощь родителям, школьникам и студентам, которые находятся дома для защиты своего здоровья в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

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# марафон , Министерство просвещения РФ , учителя

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