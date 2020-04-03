Тобольск вошел в рейтинг городов комфортных для проживания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольск признан комфортным для проживания городом. Он занял 16 строчку из 143 в рейтинге Минстроя.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

Оценка качества жизни в городах производится по таким критериям, как общее улучшение облика города, сокращение аварийного жилого фонда, создание безбарьерной среды.

"Вывести город на новый уровень помогает реализация национальных проектов, программы комплексного развития городской инфраструктуры "Тобольск 2020", увеличение доли жителей, участвующих в принятии решений по развитию городов. Здесь я хочу поблагодарить тоболяков за активность и неравнодушие. За 2019 год мы провели ряд важных общественных обсуждений. Это и создание новых скверов и парков, и концепция монумента "Тоболяков бессмертный полк" со Стеной памяти", - рассказал Максим Афанасьев. ⠀

Индекс качества дает понимание того, какие сильные и слабые стороны есть у каждого города, и какие дальнейшие шаги нужно предпринять органам власти, чтобы жизнь в их городе была комфортной, безопасной и удобной.

Анжела Лебедева