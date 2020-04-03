Культурная жизнь в Тюменской области: подборка полезных онлайн-ресурсов

Учреждения культуры региона продолжают развлекать тюменцев полезным онлайн-контентом.

Исторический парк "Россия – моя история" на своей странице в Instagram публикует серию уникальных видеоматериалов с мультимедийных экспозиций. 3 апреля можно посмотреть фильм "Выбор веры" с выставки "Рюриковичи", 6 апреля — фильм "Сталин" с выставки "XX век".

Тюменская филармония в группе "ВКонтакте" запустила проект "Филармония на дому". Зрители увидят записи трансляций концертов Тюменского филармонического концерта, хоровой капеллы Тюменской филармонии, ансамбля "Зори Тюмени" и других коллективов.

На youtube-канале "Тюменское большое драматическое телевидение" представлены спектакли и интервью с актерами Тюменского драматического театра.

Тюменское музейно-просветительское объединение запустило проект "Музей в каждый дом". На страницах в социальных сетях и youtube-канале выходят познавательные лекции, экскурсии, обзоры выставок, мастер-классы для детей и родителей.

Тюменский театр кукол на своих страницах в социальных сетях предлагает трансляции детских спектаклей и онлайн-проект "Любимые сказки", где актеры читают для малышей известные сказочные произведения.