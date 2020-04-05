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В шорт-лист Букеровской премии вошла молодая писательница из Нидерландов

Общество, 13:57 05 апреля 2020

Центр искусств и культуры Тобольска во Вконтакте | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска во Вконтакте

Нидерландская писательница Марайке Лукас Райнфелд стала одним из самых молодых авторов, вошедших в шорт-лист международной Букеровской премии, пишет РИА Новости.

Жюри приняло решение добавить ее дебютный роман "Вечерние трудности" к ранее отобранным пяти произведениям. Заседание судей было виртуальным и продолжалось шесть часов.

Марайке всего на год старше самого молодого автора из когда-либо входивших в короткий список премии – 27-летней британки Дейзи Джонсон, которую включили в него в 2018 году.

В номинированном на Букеровскую премию романе речь идет о девушке, брат которой погибает, катаясь на скейте. Это реальная история из жизни автора. "Райнфелд показывает, в каком шоке прибывает маленький ребенок, живущий на молочной ферме в Нидерландах, от столкновения с насилием. Странный взгляд на странности этого мира", – заключило жюри.

В шорт-лист помимо романа Рейневельд вошли книги писателей из Испании, Германии, Японии, Аргентины и Ирана. Победителя, который получит 50 тысяч фунтов стерлингов, объявят 19 мая. Денежное вознаграждение традиционно делят между собой поровну автор и переводчик.

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# писатели , премия

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