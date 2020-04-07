Аграрии Тюменской области заняты подготовкой семенного материала

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Около 186 тыс. тонн семенного материала используют аграрии Тюменской области в предстоящую посевную кампанию, сообщает региональный департамент АПК.

Специалисты ведут подготовку семян к севу, проверяют по параметрам: чистота, всхожесть, влажность (энергия прорастания), заселенность вредителями, масса.

Семеноводческие хозяйства области предлагают земледельцам семена зерновых и зернобобовых культур элиты в объеме 47 тыс. тонн, первой репродукции - 20 тыс. тонн.

Потребность в семенах картофеля составляет 22 тыс. тонн, семена засыпаны в полном объеме. Потребность в семенах кукурузы 368 тонн. Полеводы области приобрели 97 тонн или 26 % от потребности.

Потребность в семенах рапса — 79 тонн. Приобретено 19 тонн или 25 % от потребности. Потребность семян овощных культур 1,5 тонны, семена используются в основном зарубежной селекции.

За пределы области производители семян готовы поставить семена зерновых и зернобобовых культур в объеме 20 тыс. тонн, картофеля 10 тыс. тонн.