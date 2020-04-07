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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских предпринимателей приглашают на онлайн-конференцию о мерах поддержки

Общество, 11:10 07 апреля 2020

Антикризисный центр помощи "Деловой России"

ll Еженедельная онлайн-конференция "Коронавирус. Новая реальность. Ответы на актуальные вопросы" проходит в инстаграм-аккаунте антикризисного центра помощи "Деловой России".

Представители власти и юристы ответят на вопросы предпринимателей и расскажут о региональных и федеральных мерах поддержки. Среди выступающих: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, директор регионального департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич, член экспертного совета по правовой защите бизнеса ООО "Паламарчук и партнеры" Татьяна Паламарчук, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка России Александр Исаев, соруководитель комитета инфраструктурных проектов "Деловой России" Николай Когошвили и юрист, медиатор, тренер, генеральный директор "БМ-СИНЕРЖИ" Жанна Матвеева.

Задать вопрос экспертам можно здесь.

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# интернет-конференция , поддержка , предприниматели

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