Тюменских предпринимателей приглашают на онлайн-конференцию о мерах поддержки

Антикризисный центр помощи "Деловой России" Антикризисный центр помощи "Деловой России"

ll Еженедельная онлайн-конференция "Коронавирус. Новая реальность. Ответы на актуальные вопросы" проходит в инстаграм-аккаунте антикризисного центра помощи "Деловой России".

Представители власти и юристы ответят на вопросы предпринимателей и расскажут о региональных и федеральных мерах поддержки. Среди выступающих: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, директор регионального департамента труда и занятости Надежда Мазуркевич, член экспертного совета по правовой защите бизнеса ООО "Паламарчук и партнеры" Татьяна Паламарчук, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка России Александр Исаев, соруководитель комитета инфраструктурных проектов "Деловой России" Николай Когошвили и юрист, медиатор, тренер, генеральный директор "БМ-СИНЕРЖИ" Жанна Матвеева.

Задать вопрос экспертам можно здесь.