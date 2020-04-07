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Пулю из сердца жителя Тюмени успешно извлекли хирурги

Общество, 18:21 07 апреля 2020

ОКБ № 1 | Фото: ОКБ № 1

Тюменские кардиохирурги вернули к жизни мужчину после пулевого ранения в сердце, сообщает пресс-служба областной клинической больницы № 1.

Ранение тюменец получил из-за несоблюдения техники безопасности поздним вечером несколько недель назад. За считанные минуты бригада кардиохирургов и анестезиологов-реаниматологов подготовилась к сложнейшей операции. Хирургическое вмешательство проходило на работающем сердце около семи часов. Врачи извлекли пулю, не повредив при этом ни один участок сердечной мышцы. Хирурги успешно устранили все последствия пулевого ранения, ушили поврежденную сердечную мышцу и полностью восстановили нормальную работу сердца.

После этого нескольких недель работу органов и систем пациента поддерживали с помощью современного оборудования и технологий. После общего улучшения его отключили от аппарата искусственного дыхания и перевели в общую палату. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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# кардиохирургия , огнестрельное ранение , ОКБ № 1

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