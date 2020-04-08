Тобольская школьница победила в конкурсе "Моя законотворческая инициатива"

| Фото: admiskitim.ru | Фото: admiskitim.ru

Ученица тобольской школы №12 Екатерина Берендеева вошла в число победителей регионального этапа конкурса "Моя законотворческая инициатива", сообщает администрация Тобольска.

Ее проект "Проблемы жестокого обращения с животными в России" будет отправлен на федеральный этап всероссийского конкурса в Москву. Всего экспертами было определено шесть работ победителей первого тура конкурса.

За 13 лет проведения конкурса на региональный этап поступила 201 работа, из которых 101 стала победителем, 48 лауреатами всероссийского этапа конкурса. Победители конкурса "Моя законотворческая инициатива" могут без конкурса стать членами общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе.