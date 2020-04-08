  • 8 апреля 20208.04.2020среда
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лжеволонтеры появились в Тюмени

Общество, 14:00 08 апреля 2020

Тюменское региональное отделение ОНФ | Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ

Мошенники действуют под видом волонтеров в Тюмени, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Они представляются как волонтеры штаба помощи пожилым людям и предлагают свою помощь, а именно берут деньги для покупки продуктов, предметов первой необходимости и исчезают.

Пожилых людей призывают не быть доверчивыми. Настоящие волонтеры носят форму нескольких общественных организаций и отличить их можно можно по следующим признакам: манишка Всероссийского общественного движения волонтеров-медиков, которая надевается поверх одежды и не имеет рукавов. Она представлена в двух цветах: белая и красная с брендированной надписью; жилетка или кофта со снегирем, сидящим на веточке - это форма всероссийской общественной организации "Молодежка ОНФ"; красные ветровки с брендированием "Волонтеры-медики" или "Добровольческое движение Тюменской области".

Добровольцы имеют при себе желто-оранжевый бейдж, на котором указан федеральный номер 8-499-397-79-16. Набрав его, можно уточнить ФИО волонтера и убедиться, что он есть в федеральной базе волонтеров РФ. Каждый точно знает номер заявки и список необходимых продуктов/медикаментов. Заявитель вправе уточнить номер заявки, прежде чем открыть дверь.

Добавим, что волонтерам запрещено входить в дом к заявителю, за исключением случаев, если обратившийся плохо передвигается или есть еще какие-либо отягчающие обстоятельства. Неравнодушных тюменцев просят донести данную информацию до пожилых родственников, знакомых, соседей, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Напоминаем, телефон, по которому можно обратиться к волонтерам: 8-800-200-34-11.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтерство , мошенники , пожилые люди

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 08.04.2020Тюменские поисковики передали смертный медальон красноармейца Михаила Комарова его сыну
15:20 08.04.2020Около ста тридцати повреждений зафиксировали в Тюмени из-за снегопада
15:16 08.04.2020Из-за непогоды в Тюмени скорректируют графики вывоза мусора
14:57 08.04.2020Как организовать рабочее место школьника дома, напомнили специалисты