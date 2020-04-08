Лжеволонтеры появились в Тюмени

| Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ | Фото: Тюменское региональное отделение ОНФ

Мошенники действуют под видом волонтеров в Тюмени, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Они представляются как волонтеры штаба помощи пожилым людям и предлагают свою помощь, а именно берут деньги для покупки продуктов, предметов первой необходимости и исчезают.

Пожилых людей призывают не быть доверчивыми. Настоящие волонтеры носят форму нескольких общественных организаций и отличить их можно можно по следующим признакам: манишка Всероссийского общественного движения волонтеров-медиков, которая надевается поверх одежды и не имеет рукавов. Она представлена в двух цветах: белая и красная с брендированной надписью; жилетка или кофта со снегирем, сидящим на веточке - это форма всероссийской общественной организации "Молодежка ОНФ"; красные ветровки с брендированием "Волонтеры-медики" или "Добровольческое движение Тюменской области".

Добровольцы имеют при себе желто-оранжевый бейдж, на котором указан федеральный номер 8-499-397-79-16. Набрав его, можно уточнить ФИО волонтера и убедиться, что он есть в федеральной базе волонтеров РФ. Каждый точно знает номер заявки и список необходимых продуктов/медикаментов. Заявитель вправе уточнить номер заявки, прежде чем открыть дверь.

Добавим, что волонтерам запрещено входить в дом к заявителю, за исключением случаев, если обратившийся плохо передвигается или есть еще какие-либо отягчающие обстоятельства. Неравнодушных тюменцев просят донести данную информацию до пожилых родственников, знакомых, соседей, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Напоминаем, телефон, по которому можно обратиться к волонтерам: 8-800-200-34-11.