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Тюменские школьники будут осваивать профессии онлайн

Общество, 18:40 13 апреля 2020

Тюменский колледж производственных и социальных технологий | Фото: Тюменский колледж производственных и социальных технологий

Онлайн-обучение по программам опережающей профессиональной подготовки для школьников Тюмени и Тюменской области организовал Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

По информации учебного заведения, в программе могут принять участие ученики 6-11-х классов, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие основного общего или среднего общего образования.

Обучение школьников — бесплатное (при условии, что обучающийся получает профессию впервые). После выпуска ребята получают свидетельство о профессии рабочего или служащего с присвоением квалификации.

Заявки направлять на почту copp@tkpst.ru.

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# обучение , онлайн , профессия

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