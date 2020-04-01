Тюменские школьники будут осваивать профессии онлайн

| Фото: Тюменский колледж производственных и социальных технологий | Фото: Тюменский колледж производственных и социальных технологий

Онлайн-обучение по программам опережающей профессиональной подготовки для школьников Тюмени и Тюменской области организовал Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

По информации учебного заведения, в программе могут принять участие ученики 6-11-х классов, не достигшие возраста 18 лет и не имеющие основного общего или среднего общего образования.

Обучение школьников — бесплатное (при условии, что обучающийся получает профессию впервые). После выпуска ребята получают свидетельство о профессии рабочего или служащего с присвоением квалификации.

Заявки направлять на почту copp@tkpst.ru.