Получить документы в сладковском филиале МФЦ можно с 10 апреля

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Выдачу гражданам документов по услугам Росреестра и кадастровой палаты начнет Сладковский филиал МФЦ с 10 апреля, для этого будет отведено четыре дня. Предварительная запись доступна на 10 и 11 апреля, сообщает администрация Сладковского района.

Выдача результатов по услугам "Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним", "Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости" будет проводиться в ограниченном режиме 10, 11, 13 и 14 апреля. В эти же дни продолжится выдача российских паспортов, свидетельств о рождении, водительских удостоверений, справок о наличии судимости и справок о том, является ли лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств.

Новые обращения на оказание этих услуг приниматься не будут.

13 и 14 апреля возможно только донести дополнительные документы по услуге "Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним", а также заявление о внесении в ЕГРН записи о возможности предоставления заявления о государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов и электронных образцов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью", предварительно записавшись по телефону 8-800-250-00-72.