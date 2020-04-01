Программе "Расширяя горизонты" 10 лет: что изменилось за это время

|управление массовых коммуникаций Тюменской области |управление массовых коммуникаций Тюменской области

Более 170 тыс. жителей прошли курсы программы по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты" в Тюменской области.

За 10 лет действия программы количество пользователей сети Интернет возросло с 30% в 2010 году до 80% в 2019. Практически ликвидировано цифровое неравенство: большая часть сельских жителей сегодня имеют возможность выхода в сеть. В 2010 году этот показатель не превышал 16%.

Понятной, доступной и интересной программа курсов стала благодаря тренерам. Один из главных барьеров, который удалось преодолеть за 10 лет — недоверие к цифровым сервисам.

"Многие граждане по привычке получали государственные услуги, обращаясь в органы власти, совершали платежи лично, создавая очереди. При этом новые технологии осваивали медленно: в силу привычки, кажущейся надежности личного присутствия и неразвитости самих технологий и электронных услуг", - вспоминает один из первых преподавателей курсов программы "Расширяя горизонты" Дмитрий Новиков.

Однако уже после первых занятий слушатели чувствовали себя более уверенно. "Они учились правильно держать мышку, изучали клавиатуру, пытались работать с папками и печатать тексты, учились пользоваться поисковой системой, записываться к врачу через интернет, регистрировались на "Одноклассниках" и в Skype. Первые занятия с пожилыми давалось мне очень тяжело, требовалось много сил и энергии, но результаты радовали. Когда видишь, что сначала слушатель не может справиться с мышкой, а к концу недели смог ввести логин и пароль, то получаешь моральное удовлетворение от работы", поделилась тренер Светлана Каюгина.

Сейчас, по ее словам, на курсы приходят лишь единицы, ни разу не работавшие с компьютером. Многие люди старшего поколения умело пользуются смартфонами. "Расширяя горизонты" для них - возможность узнать больше о портале госуслуг. Также часто интересует покупка электронных билетов, создание презентаций.

При этом обучение людей старшего возраста остается кропотливым и сложным процессом. "Преподаватели внимательны, компетентны и ни в коем случае не общаются с пожилыми свысока. Уважение - главный подход к обучению старшего поколения", - отметила педагог Юлия Лобанова.

Одной из особенностей первых лет работы программы были мобильные классы. Тренеры вместе с техническими специалистами выезжали в небольшие поселки. Так за первые четыре года программы обучили почти 4 тыс. жителей муниципалитетов. Тогда среди слушателей часто была молодежь.

Как признаются тренеры, они с теплотой вспоминают такой опыт. В отдаленных уголках приходилось останавливаться не в гостиницах, а у жителей, с которыми заранее договаривались главы муниципалитетов. Многие из таких встреч навсегда остались в памяти.

По словам организаторов, за 10 лет программа выполнила свою задачу: большая часть жителей Тюменской области уверенно владеет компьютерными навыками. Один из показателей этого – количество слушателей. Если в самом начале обучение проходили более 30 тыс. человек в год, то к 2019 году их не более 3 тыс.

Впереди программу ждет трансформация. Популярность набирают курсы по информационной безопасности, цифровым компетенциям, работе с новыми информационными системами, сервисами и мобильными приложениями.

С 2019 года программа "Расширяя горизонты" входит в региональный проект "Кадры для цифровой экономики" областного департамента информатизации, сообщает пресс-служба Регионального информационно-образовательного центра.