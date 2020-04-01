Дни донора пройдут в селах Юргинского района

| Фото: группа "Тюменская областная станция переливания крови" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская областная станция переливания крови" ВКонтакте

Дни донора пройдут в селах Юргинское, Североплетнёво и Лесное Юргинского района с 14 по 17 апреля. В эти дни там будет работать выездная бригада Областной станции переливания крови.

Как рассказал в интервью ИА "Тюменская линия" главный врач Тюменской областной станции переливания крови Александр Гаврилей, с введением режима самоизоляции массовые акции для доноров, которые традиционно проходят в Тюмени, отменили. Однако бригада медиков продолжает выезжать в муниципалитеты, где желающие могут сдать кровь.

14 и 15 апреля Дни донора пройдут в с. Юргинское. При этом в день там смогут сдавать кровь не более 100 человек. 16 апреля выездная бригада будет работать в с. Североплетнёво, 17 апреля – в с. Лесное. В этих селах сдать кровь смогут не более 50 человек в день.

"Мы работаем с соблюдением обязательных мер предосторожности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Всем, кто сдает кровь, обязательно измеряют температуру, руки обрабатывают специальными антисептиками, выдают медицинские маски", - уточнил Александр Гаврилей.

Он добавил, что после Юргинского района, выездная бригада будет работать в Абатском районе, где кровь смогут сдать 50 человек. А 22 и 23 апреля стать донорами смогут жители п. Боровский и с. Каскара Тюменского района.

Любовь Голышева