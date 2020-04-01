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По улице Димитрова в Тюмени перекроют автомобильное движение

Общество, 09:27 14 апреля 2020

Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

По ул. Димитрова в Тюмени на участках: от дома № 102 по ул. Димитрова до пересечения с ул. Полевой и от дома № 2 по ул. Димитрова до пересечения с ул. Полевой будет прекращено движение транспортных средств на период производства работ с 25 апреля по 15 августа 2020 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Движение остановят в связи с реконструкцией сетей водоотведения.

Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет обеспечен.

Схемы объезда: ул. Свободы, ул. Ямская, ул. Полевая.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# автомобили , движение

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