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Очаровательный рыжик ищет новых хозяев

Общество, 18:25 15 апреля 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Полугодовалый кот Луй ищет дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Волонтеры нашли его двухмесячным котенком в Боровском. Окрас - белый с рыжим. Кот стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте | Фото: из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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