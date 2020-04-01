Cерия краеведческих онлайн-прогулок по Тюмени стартует с 20 апреля

| Фото: "Молодая Гвардия" | Фото: "Молодая Гвардия"

Серия онлайн-экскурсий, посвященных исторически значимым местам Тюмени, стартует с 20 апреля. Первая онлайн-трансляция пешей прогулки "Тюмень историческая" начнется на странице "Молодой Гвардии" в Инстраграм в 13 часов, сообщает организация.

Об интересных зданиях города в течение часа расскажет руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев. Информационная справка выстроена таким образом, чтобы участники экскурсии узнали о каждом здании с момента основания до наших дней. Маршрут прогулки: Троицкий монастырь - ТЮМГАСУ - Мост Влюбленных - Камень основания - Вечный огонь – Музей Городская Дума- Поклонный крест Ермаку- Гостиный двор - Круглая баня. При переходе от одной точки экскурсии до другой зрители смогут задать вопросы.

"Тюменская область интересна и многогранна. Приглашаем тюменцев присоединиться к нашим развлекательным маршрутам. По будням в 13 часов заходите в Инстраграм и станьте частью нашего увлекательного приключения", — призвал Владимир Сбитнев.

Онлайн-экскурсии будут проходить в течение всей недели. Темы прогулок: "Тюмень купеческая", "Тюмень современная". Точное расписание активисты опубликуют на своей странице во ВКонтакте.