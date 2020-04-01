Тюменские дорожники открыли летний сезон содержания улично-дорожной сети

| Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Дорожные службы Тюмени переходят на летний режим содержания улично-дорожной сети. Специалисты работают круглосуточно, моют и красят перильные и барьерные ограждения, остановочные павильоны, опоры освещения, очищают газоны от мусора, сообщает администрация города.

С начала апреля на более чем 100 км городских дорог произведена мойка бордюрного камня, вымыто 40 км ограждений. Покрашено 120 автобусных остановок, более 150 урн и 1 км ограждений. Ежедневно в работе задействуется около 280 единиц техники и 480 дорожных рабочих.

"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с эпидемиологической обстановкой, все указанные мероприятия должны быть выполнены в полном объеме до наступления майских праздников", – отметил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексей Васенин.

Стартовали работы по нанесению дорожной разметки краской, обеспечивающей безопасность дорожного движения. Работы выполняются круглосуточно. Чтобы не препятствовать движению транспорта, на наиболее интенсивные участки бригады выходят ночью.

При этом на выполнение работ по нанесению разметки большое влияние оказывают погодные условия: должна быть устойчивая положительная температура и определенная влажность воздуха. До 25 июня планируется обновить дорожную разметку на 650 км автомобильных дорог.

Приводя город в порядок, большое внимание уделяется ямочному ремонту, устранению колейности и очистке ливневых колодцев.

У дорожных служб еще одна важная задача – специалисты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами проезжую часть, бордюры, автобусные остановки и ограждения.