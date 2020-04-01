Милашка Риса ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" из официальной группы фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Годовалая собака по кличке Риса нуждается в заботливых хозяевах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Рису нашли волонтеры в феврале 2020 года на ул. Щербакова в Тюмени с ушибами и выбитыми зубами. Сейчас собака полностью здорова, привита и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Татьяна.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Выбрать собаку на передержку можно здесь.

Евгения Шевцова