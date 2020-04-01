В Тюмени изменили порядок расчета парковочных мест у торговых и офисных зданий

Депутаты Тюменской городской думы на апрельском заседании утвердили изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, касающиеся парковок у офисных центров и торговых точек.

Согласно поправкам, для офисных центров и объектов торговли, расположенных в жилых и нежилых зданиях, введены одинаковые расчетные показатели парковочных мест. Если объект занимает менее 200 кв. м, то полагается оборудовать пять машиномест, если более 200 кв. м – 10 мест на каждые 100 кв. м.

Ранее такие расчеты применялись только к офисам и магазинам, расположенным в первых этажах многоквартирных домов. Кроме того, подземные и иные паркинги не будут учитываться в общей площади объектов при определении необходимого количества парковочных мест, как это было прежде.

Данные изменения позволят более рационально использовать земельные участки и оптимизировать расходы при строительстве торгово-офисных и торгово-развлекательных центров, жилых комплексов со встроенно-пристроенными паркингами, отметил заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Дмитрий Антипов.

"При проектировании объектов с подземной или пристроенной стоянкой для автомобилей застройщики сталкиваются с тем, что эта площадь рассматривается как часть объекта и учитывается при расчетах необходимого количества парковочных мест вне зданий, хотя сам паркинг и предназначен для этих целей. Сейчас мы эту проблему решили", - пояснил принятые изменения в нормативы градостроительного проектирования Дмитрий Антипов.