Тюменцев приглашают поделиться мнением о благоустройстве Калининского округа

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Три опроса, посвященные благоустройству Калининского округа Тюмени, запущены на портале "Я решаю!", сообщает городская администрация.

"Арт-объект в Калининском округе. Где установим?" Участники проекта могут высказаться, на какой территории округа лучше установить арт-объект - скамью "Пьеро".

"Клумба в Комсомольском сквере: выбираем цветочный узор". Скоро начнется сезон благоустройства. Тюменцы могут вместе выбрать композицию для посадки однолетних цветов на главную клумбу сквера.

"Комсомольский сквер. Чего здесь не хватает для отдыха?" Может быть, нужна площадка для подростков или дополнительная спортивная площадка или необходимо увеличить количество скамеек?