Юная тюменская художница победила во всероссийском конкурсе

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Художница Анна Пейль заняла первое место во Всероссийском конкурсе рисунков "Талантливые дети России-2020". Рисунок "Космическое путешествие" воспитанницы центра дополнительного образования "Контакт" признали лучшим, сообщают организаторы.

"Сюжет придумала сама. Никто ей не подсказывал. Старалась. Самостоятельно применила технику напыления, использовала соль, чтобы передать яркий блеск звезд. Такая загадочная и яркая работа получилась!" - поделилась преподаватель Ани Ольга Якубовская.

Художница учится во втором классе, очень любит рисовать и посвящает этому каждую свободную минуту. С четырех лет занималась в художественной студии, с 2019 года учится в центре "Контакт" и детской художественной школе им. А.П. Митинского.

"Я так обрадовалась, когда мама рассказала про первое место! Прыгала, кричала от счастья! Несколько раз перечитала диплом - мне не верилось! Потом написала дедушке, он у меня художник. Мы с ним изучаем новые техники, некоторые такие необычные, что похожи на волшебство. Дедушка меня похвалил и сказал, что очень мной гордится!", - поделилась девочка.

Аня добавила, что мечтает стать знаменитой художницей.