Тюменцам продлены сроки действия паспортов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гражданам Российской Федерации, у которых срок действия паспорта истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, не требуется замена, такие документы признаются действительными до 15 июля, сообщает УМВД Тюмени.

Дополнительных справок в этот период не требуется. Тем не менее при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае тюменцев просят соблюдать требования карантинных мероприятий и обращаться на Единый портал госуслуг либо воспользоваться предварительной записью по телефону.

Обращаем внимание, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной замене.

Также до 15 июля отложен срок получения паспорта для достигших 14-летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт. Однако возможность получения паспорта сохраняется.

Телефон отделения по вопросам миграции в Восточном округе Тюмени (ул. Пермякова, 43а): (3452) 33-26-94.

Телефоны отделения по вопросам миграции в Калининском округе (ул. Семакова, 25): (3452) 50-09-93, 50-09-21, 50-09-24.

Телефон отделения по вопросам миграции в Ленинском округе (ул. Мельникайте): (3452) 48-45-77

Телефон отделения по вопросам миграции в Центральном округе (ул. Максима Горького, 44): (3452) 50-26-76.