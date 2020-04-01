Комментарии АО "Транснефть – Сибирь" об отсутствии на объектах предприятия случаев заражения сотрудников COVID-19

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

В связи с появлением в ряде СМИ недостоверной информации о выявлении в филиале АО "Транснефть – Сибирь" "Тюменский ремонтно-механический завод" случаев заражения сотрудников коронавирусной инфекцией и приостановкой его производственной деятельности, сообщаем следующее.

В настоящее время среди сотрудников акционерного общества "Транснефть – Сибирь", включая филиал "Тюменский ремонтно-механический завод", случаев заражения инфекцией COVID-19 не выявлено.

АО "Транснефть - Сибирь" реализует комплекс мероприятий, направленный на защиту жизни и здоровья работников предприятия в условиях непрерывного производства.

Работа сотрудников предприятия осуществляется по режимам труда и отдыха, установленным правилами внутреннего трудового распорядка АО "Транснефть – Сибирь", действующим графикам сменности и дистанционной работы. Прекращены все служебные поездки сотрудников, отменено обучение сотрудников и проведение очных семинаров, совещаний, конференций. Исключен прием посетителей в административных зданиях акционерного общества и его филиалах. Усилен режим текущей дезинфекции. В рамках превентивных мер все сотрудники проходят обязательную термометрию.

Для реализации оперативных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в акционерном обществе действует Оперативный штаб. Его главная задача - обеспечить координацию действий привлеченных сил и средств, сбор и обобщение информации о ходе развития ситуации вокруг распространения COVID-19. Оперативным штабом разработан и применяется план специальных мероприятий по противодействию распространения эпидемии.

Согласно официальному заявлению МВД России, за размещение фейковой информации, в том числе в средствах массовой информации и в сети Интернет, касающейся коронавируса, может грозить не только административная ответственность, но и уголовная. "За распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", что влечет уголовную ответственность".