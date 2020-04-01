Около ста заявок на доставку продуктов и лекарств выполнили волонтеры Омутинского района

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Около 100 заявок на доставку продуктов и лекарств поступило в центр социального обслуживания населения Омутинского района, сообщает ИИД "Сельский вестник".

Большинство звонков поступило из с. Омутинское, Вагай и Южно-Плетнево. За содействием обращались пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. 133 гражданам были доставлены лекарства по льготным рецептам. Некоторые нуждались в консультации по мерам социальной поддержки в период самоизоляции. Психологическая помощь не потребовалась никому.

Заявки выполняются волонтерами и работниками центра социального обслуживания населения. В целях безопасности они обеспечены индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками, антисептиками. При посещении граждан волонтеры предъявляют документ, удостоверяющий личность и называют кодовое слово, которое клиент назвал при заказе.

Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. Одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, одинокие матери, воспитывающие детей до трех лет, а также неполные семьи, имеющие в составе двух и более детей-инвалидов, могут обратиться по телефону 8 (34544) 3-17-90.