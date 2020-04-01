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Тюменским преподавателям расскажут о цифровом волонтерстве

Общество, 13:25 24 апреля 2020

"Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Вебинар "Цифровое волонтерство в организации дистанционного образования" стартует 24 апреля в 16 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

На онлайн-встречу приглашают руководящий состав и преподавателей вузов и ссузов, учителей школ. Вебинар будет полезен для тех, кто столкнулся со сложностями перехода на дистанционное обучение и хочет узнать инструментарий, как этот процесс сделать более комфортным и для педагогов, и для обучающихся.

Спикер – начальник управления социальной и внеучебной деятельности, куратор Студенческой инновационной платформы Тюменского индустриального университета Евгения Миронова.

Слушателям расскажут о понятии “цифрового волонтерства”. Преподавателям и учителя узнают, как организовать движение “Цифровых волонтеров” в образовательной организации на примере Тюменского индустриального университета.

Спикер остановится на инструментах организации обучения в дистанционном формате: мессенджеры, google-документы. Слушателей ждет краткий обзор электронных площадок в соответствии с видом занятия. Они узнают, где лучше провести лекцию, а что лучше использовать для организации проектной деятельности.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# вебинар , обучение , школы

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