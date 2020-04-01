Проект благоустройства Центрального парка в Заводоуковске обсудят онлайн

| Фото: Заводоуковский городской округ во ВКонтакте | Фото: Заводоуковский городской округ во ВКонтакте

Жителей Заводоуковского городского округа приглашают на онлайн-обсуждение идей по наполнению Центрального парка, сообщает пресс-служба администрации.

Высказать свои предложения и обсудить все вопросы по благоустройству территории с разработчиками проекта можно на платформе Zoom 28 апреля в 16 часов.

Участникам потребуется просто перейти по ссылке, которую можно заранее получите на электронную почту. Для того чтобы получить ссылку нужно заполнить форму регистрации.

Добавим, что создатели проекта благоустройства Центрального парка вновь борются за право получить федеральный грант во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Чтобы помочь проектировщикам в доработке заявки жители и гости города могут ответить на несколько вопросов о том, каким они хотят видеть Центральный парк.