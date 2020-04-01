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Ректор опорного вуза о старте приемной кампании расскажет в Инстаграм

Общество, 08:00 28 апреля 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Брифинг ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефремовой пройдет в официальном аккаунте вуза в Instagram 29 апреля начало в 12 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Глава опорного вуза расскажет, какие изменения произошли в работе ТИУ в связи с пандемией, поделится с абитуриентами информацией о новых направлениях подготовки в университете, изменениях, которые коснулись правил приема на обучение в этом году. Вероника Ефремова подробно остановится на профориентационных проектах для школьников: участие в индустриальных и профильных классах, обучение в школе инженерного резерва, центре архитектурной подготовки и пр. Полезную информацию в эфире услышат и иностранные студенты. Ректор расскажет о программах магистратуры и международной деятельности вуза.

Тему начала приемной кампании продолжат директора институтов и филиалов ТИУ. Их онлайн встречи также будут организованы в аккаунте ТИУ в Instagram.

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# брифинг , Вероника Ефремова , Инстаграм , ТИУ

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