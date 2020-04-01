К работникам скорой помощи стали лучше относиться, считает тюменский фельдшер

пресс-служба Станции скорой медицинской помощи пресс-служба Станции скорой медицинской помощи

День работников скорой медицинской помощи празднуют 28 апреля в России. Поздравления принимают и тюменские медработники.

Как рассказал фельдшер общепрофильной бригады Олег Ермолов, стандартная смена длится 12 часов. За это время медики успевают выехать на 9-11 вызовов. Всего на станции скорой помощи в Тюмени 52 общепрофильные бригады и четыре эпидемиологических - они и выезжают к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

"Иногда люди излишне перестраховываются. Недавно приехали на вызов - ребенок потерял сознание. Оказалось, дома были закрыты все окна, задвинуты шторы, было душно. Ребенку помогли, родители при нас открыли окна и обещали погулять с ним на балконе", - поделился Олег Ермолов.

Из вызовов, которые произвели на него наибольшее впечатление, фельдшер выделил ситуацию с десятилетним мальчиком с травмой глаза. Ребенок хотел снять ножом обертку с колбасы и угодил в глаз. За все время, пока мальчику оказывали помощь, он держался мужественно и не заплакал.

Олег Ермолов признался, что больше всего в его работе расстраивает пренебрежение пациентов рекомендациями докторов.

"В целом отношение к медикам скорой помощи поменялось в лучшую сторону, особенно в связи с ситуацией с коронавирусом. Чаще благодарят, выражают понимание и сочувствие", - поделился фельдшер.