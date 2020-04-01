Развязку на улице 30 лет Победы в Тюмени строят с опережением графика

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство транспортной развязки на пересечении ж/д Москва - Владивосток с улицей Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени ведется с опережением графика. Срок завершения работ по контракту – 2021 год, однако открытие движения может состояться уже в 2020 году, сообщает Главное управление строительства региона.

По словам директора ТФ "Мостоотряд-36" Андрея Лазарева, на подрядчик уже начал строительство подходов к путепроводу. Со стороны улицы Пермякова ведутся работы по сооружению подпорных стен, выполнены работы по выборке грунта, устройству оснований.

"Со стороны улицы Мориса Тореза завершены работы по строительству ливневого коллектора, сейчас ведутся работы по его засыпке, с 30 апреля рабочие приступили к устройству фундамента подпорных стен", - пояснил он.

На самом путепроводе идут работы по омоноличиванию балок и устройству проезжей части, до 15 мая планируется завершить работы по проезжей части путепровода.

Также ведутся работы по строительству разворотной петли через Транссиб, что в дальнейшем даст возможность жителям города проезжать по улице 30 лет Победы и левым поворотом выезжать на улицу Мельникайте.

Работы по строительству развязки начались летом 2019 года. В прошлом году был выполнен большой объем работ по переустройству тепломагистрали, сетей бытовой и ливневой канализаций и других коммуникаций.

По словам заместителя губернатора, начальника Главного управления строительства Сергея Шустова, строительство развязки поможет разгрузить один из самых загруженных перекрестков города и станет продолжением комплексного поэтапного строительства транспортной инфраструктуры.