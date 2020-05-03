Итоги конкурса научных и творческих работ "ТехЛидер" подвели в Тюмени

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Школьники из п. Новый Порт и Перегрёбное впервые участвовали во Всероссийском конкурсе научных и творческих работ "ТехЛидер", который прошел на базе Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ, сообщает вуз.

Несмотря на то, что "ТехЛидер" в этом году был выведен в удаленный формат, интерес к нему, по словам организаторов, не уменьшился. Расширилась география участников: увеличилось число ребят из Курганской и Свердловской областей.

Участники представили на конкурс более 75 работ.

"Работы зачастую имеют выраженную социальную направленность и ориентированы на энергосбережение и технологический прорыв, — отметили в жюри конкурса. — Участники показали высокий уровень знаний, зачастую выходящий за рамки школьной программы. Ребята не только представили хорошие проекты, но и уделили большое внимание подготовке видеопрезентаций. Хочется также отметить, что в этом году в конкурсе приняли участие и конкурсанты прошлых лет. Некоторые из них стали победителями и призерами".

Большинство конкурсантов – школьники 7-11 классов. Конкуренцию им ежегодно составляют обучающиеся Общеобразовательного лицея и Многопрофильного колледжа ТИУ. В этом году к конкурсу присоединились два третьеклассника, оба заслужили вторые места в разных секциях.

По итогам конкурса были определены победители в двух категориях - "Выпускники" (10-11 классы, СПО) и "Юное дарование" (младшие школьники). Они получают дополнительно по десять баллов при поступлении в ТИУ, обладатели вторых и третьих мест – по восемь баллов.