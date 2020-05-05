Одиннадцать потеряшек нашли дом за прошедшую неделю

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

11 животных обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 27 апреля по 3 мая. Из них три собаки, четыре кота и четыре кошки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Подопечными за прошедшую неделю стали 12 животных - все они теперь тоже ищут дом. Выбрать питомца, помочь "Потеряшкам", а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.

Евгения Шевцова