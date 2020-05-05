Одиннадцать потеряшек нашли дом за прошедшую неделю
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
11 животных обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 27 апреля по 3 мая. Из них три собаки, четыре кота и четыре кошки.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.
Подопечными за прошедшую неделю стали 12 животных - все они теперь тоже ищут дом. Выбрать питомца, помочь "Потеряшкам", а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.
Евгения Шевцова