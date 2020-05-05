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Одиннадцать потеряшек нашли дом за прошедшую неделю

Общество, 17:21 05 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

11 животных обрели новых хозяев благодаря фонду помощи бездомным животным "Потеряшки" в Тюмени с 27 апреля по 3 мая. Из них три собаки, четыре кота и четыре кошки.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в фонде. Отметим, что с начала работы "Потеряшек" - 2007 года - в новые семьи отдано более 12 тыс. питомцев.

Подопечными за прошедшую неделю стали 12 животных - все они теперь тоже ищут дом. Выбрать питомца, помочь "Потеряшкам", а также подробнее узнать о работе фонда можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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