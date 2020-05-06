В Викулово строят противопаводковые дамбы

Фото из архива admtyumen.ru Фото из архива admtyumen.ru

Две дамбы - на улицах Колхозной и Ишимской - строят в Викулово.

В 2017 году эти улицы наиболее пострадали от паводка. Тогда для защиты построили временное сооружение, после схода воды его демонтировали. В 2019 году в районе разработали проект дамб и частично приступили к работам, но строительство на некоторых участках оказалось невозможным. В итоге проект скорректировали, выкупили и снесли несколько частных домовладений. В 2020 году строительство началось с самого проблемного участка, где дамба примыкает к мосту.

Как рассказал первый заместитель главы Викуловского района, начальник управления архитектуры, строительства и ЖКХ Григорий Церцек, это будет земляное сооружение с укреплением откосов щебнем. По верху устроят проезжую часть для транспорта, задействованного при эксплуатации дамбы.

На строительство привлечено около 30 единиц техники, рабочие трудятся круглосуточно. Чтобы не повреждать большегрузной техникой асфальт на прилегающих улицах, заранее определены маршруты движения по участкам на улицах Автомобилистов, Колхозной, Ишимской, Хлынова, Осипенко, Мичурина, Карла Маркса со стороны трассы на Ишим. Завершат строительство дамбы в 2021 году.

Григорий Церцек добавил, что в 2020 году паводковая ситуация не вызывает опасений. По данным на 5 мая, уровень воды в реке Ишим составил 5 м 20 см. В 2017 году вода поднялась почти на 11 м.

Евгения Шевцова