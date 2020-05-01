Студенты ТИУ выступят общественными наблюдателями государственной итоговой аттестации

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Студенты ТИУ выступят в качестве наблюдателей за проведением государственной итоговой аттестации 2020 года, сообщает пресс-служба опорного вуза. Четверо студентов получили статус федерального общественного наблюдателя и онлайн-наблюдателя по мониторингу ГИА.

Михаил Обсушной, Галина Солобоева, Кристина Проничева и Денис Речапов будут следить за правильностью проведения экзаменов, а также тем, чтобы ученикам было комфортно проходить аттестацию.

Ребята будут вести общественное наблюдение с присутствием в местах проведения аттестации или дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Наблюдатели выбираются ровно на один календарный год, — рассказала студентка Института сервиса и отраслевого управления ТИУ, региональный координатор корпуса общественных наблюдателей Кристина Проничева. — Отбор состоит из нескольких периодов — досрочного, основного, дополнительного и сочинения. Досрочный проходит в марте и апреле, основной в мае и июне, дополнительный - в сентябре и сочинение — в декабре. В нынешней сложившейся ситуации Рособрнадзор объединил досрочный и основной периоды, который пройдут в конце июня".