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Тюменское предприятие задолжало сотрудникам семь миллионов рублей

Происшествия, 20:17 08 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гендиректору предприятия, задолжавшему работникам более 7 млн рублей, объявлено предостережение прокурора Тюменской области Владислава Московских, сообщает надзорное ведомство.

Нарушения трудового законодательства выявлены ходе надзорных мероприятий в ООО "ПК "Энергострой". Было установлено, что задолженность по оплате труда на предприятии составляет более 7 млн рублей.

В этой связи прокурор области официально объявил генеральному директору предприятия предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснил, что за невыплату заработной платы он может быть привлечен к административной или даже к уголовной ответственности.

Руководителю фирмы предложено в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность по оплате труда. Погашение долгов по зарплате взято прокуратурой области на контроль.

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# долги по зарплате , задолженность , прокуратура

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