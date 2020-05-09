Нетрезвых водителей будут выявлять на дорогах Тюменском области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В праздничные и выходные дни на дорогах Тюменской области пройдут мероприятия по выявлению пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД усилят контроль в населенных пунктах и на загородных трассах, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Дополнительные наряды ДПС будут работать на дачных трактах, а также в районах расположения водоемов и зон отдыха. В случае затруднения движения на дачных направлениях из-за большого трафика, автоинспекторы будут регулировать движением и оказывать помощь автомобилистам.

В связи с жаркой погодой ГИБДД рекомендует пожилым водителям, а также людям с хроническими заболеваниями ограничить поездки.

Отметим, за прошедшую неделю инспекторы ДПС задержали на дорогах региона 180 водителей в состоянии опьянения.