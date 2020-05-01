В Тюмени завершен первый этап акарицидных обработок

| Фото: админстрация Тюмени | Фото: админстрация Тюмени

1 тыс. 364 га территории обработано на первом этапе акарицидной дезинфекции в Тюмени, сообщает городской комитет здравоохранения.

С 20 апреля в Тюмени обработаны все парки, скверы, бульвары, зоны массового отдыха, обустроенные места отдыха в городских лесных массивах, а также газоны вдоль улично-дорожной сети, межквартальные проезды и площадки для выгула собак. В целях безопасности работы проходили поздно вечером или рано утром: с 22 до 7 часов.

После проведенных мероприятий проводится контроль эффективности. В случае обнаружения на обработанной территории клещей деизфекция участка проводится повторно.

В комитете здравоохранения администрации Тюмени напоминают, что в связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 31 мая. Населению рекомендовано соблюдать самоизоляцию.