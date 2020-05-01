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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в Тюменской области

Происшествия, 12:43 14 мая 2020

ohota.admtyumen.ru (архив) | Фото: ohota.admtyumen.ru (архив)

Двое взрослых и один ребенок пострадали на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда 13 мая.

ДТП произошло в 21 час 30 минут на 61-м км трассы. Автомобиль Toyota Corolla столкнулась с лосем.

"Водитель 1978 года рождения, по предварительным данным, получил множественные ссадины лица, тела, другие травмы. У его жены 1983 года рождения и семилетней дочери – множественные ссадины. Еще один ребенок, который находился в машине, не пострадал", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Лобовое стекло вынесло в заднюю часть машины. Животное погибло.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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