Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с лосем в Тюменской области

| Фото: ohota.admtyumen.ru (архив) | Фото: ohota.admtyumen.ru (архив)

Двое взрослых и один ребенок пострадали на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда 13 мая.

ДТП произошло в 21 час 30 минут на 61-м км трассы. Автомобиль Toyota Corolla столкнулась с лосем.

"Водитель 1978 года рождения, по предварительным данным, получил множественные ссадины лица, тела, другие травмы. У его жены 1983 года рождения и семилетней дочери – множественные ссадины. Еще один ребенок, который находился в машине, не пострадал", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Лобовое стекло вынесло в заднюю часть машины. Животное погибло.

Инна Пахомова