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Участок улицы Пышминской в Тюмени закроют для транспорта на четыре дня

Общество, 09:41 18 мая 2020

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение транспорта на участке ул. Пышминской в областном центре будет временно с 5 по 8 июня. Ограничение вводится на время ремонта теплосетей, сообщает департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Проезд будет закрыт на участке от дома № 2 до дома № 6а. Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: ул. Чаплина, ул. Колхозная, ул. Шевченко.

Чтобы ознакомиться со схемой, нажмите "Скачать файл".

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# ограничение движения , ремонт тепловых сетей

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