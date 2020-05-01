Участок улицы Пышминской в Тюмени закроют для транспорта на четыре дня

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Движение транспорта на участке ул. Пышминской в областном центре будет временно с 5 по 8 июня. Ограничение вводится на время ремонта теплосетей, сообщает департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Проезд будет закрыт на участке от дома № 2 до дома № 6а. Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Схемы объезда: ул. Чаплина, ул. Колхозная, ул. Шевченко.

Чтобы ознакомиться со схемой, нажмите "Скачать файл".