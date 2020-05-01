Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России

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Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться в ближайшие месяцы.

Такое предположение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. "Думаю, к концу лета. Я хотел бы думать, я бы так ответил", — сказал он.

Александр Гинцбург добавил, что разработка препарат началась еще в середине февраля. В ее создании помогла универсальная платформа, которую раньше применяли против лихорадки Эбола и коронавируса MERS.

Новую вакцину будут вводить в плечо. Пока разработка проходит официальные доклинические испытания, а затем центр подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования на людях. "Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца", — пояснил специалист. По его словам, испытания на мелких животных — на мышах и морских свинках — показали очень высокую иммуногенность.

Он отметил, что и он сам, и его коллеги готовы сделать инъекцию вакцины себе, но это не будет иметь никакого отношения к клиническим испытаниям. По его словам, разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции. Однако, подчеркнул Александр Гинцбург, это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".

"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", — добавил ученый.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились, сообщает РИА Новости.