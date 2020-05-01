Заявиться на образовательную программу "Сириуса" по информатике можно до 26 мая

| Фото: организаторов образовательной программы "Рацио" | Фото: организаторов образовательной программы "Рацио"

Прием заявок на ноябрьскую образовательную программу "Информатика.Регионы" в образовательном центре "Сириус" продлится до 26 мая. К участию в конкурсном отборе приглашают школьников 7–9 классов из всех субъектов России, кроме Москвы, сообщает региональный центр "Новое поколение" .

Отбор на программу пройдет в два этапа. Первый - дистанционный - продолжится с 8 мая по 31 августа для зарегистрировавшихся школьников. Второй-очный этап - пройдет в регионах России 19 сентября.

Список школьников, приглашенных к участию в программе, станет известен не позднее 24 сентября 2020 года.

Руководителем программы выступят ведущие педагоги, руководители региональных команд на финале ВсОШ по информатике ректор Института развития образования, доцент, кандидат технических наук Инесса Шуйкова (Липецк) и учитель информатики Самарского лицея информационных технологий, преподаватель Летней компьютерной школы Марина Панькова.

Подать заявку можно на странице программы.