Тобольский ансамбль "Фейерверк" стал победителем международного конкурса

| Фото: Натальи Колчановой | Фото: Натальи Колчановой

Ансамбль "Фейерверк" Дома культуры "Речник" Тобольска стал победителем международного конкурса "Я могу", который в 2020 году прошел в режиме онлайн. На суд жюри тоболяки представили композицию "Рязаночка". Этот номер еще ни в одном конкурсе не участвовал.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель образцового хореографического ансамбля "Фейерверк" Дома культуры "Речник" Тобольска Наталья Колчанова.

"В середине апреля получили положение о проведении конкурса "Я могу", который в этом году посвятили юбилею Победы. Мы заполнили заявку на этот конкурс. Основное требование было – наличие качественной видеозаписи номера. Если честно, мне очень хотелось получить рецензию на номер "Рязаночка". Он основан на особенностях Рязанской губернии. Результат своего выступления узнали 9 мая. Ребят поздравила с победой. Мы общаемся сейчас только дистанционно", - говорит она.

В номере занято 20 детей в возрасте от 13 до 18 лет, из них четыре юноши, остальные девушки. Композиция построена на песне "Как по горкам, по горам" Хора им. Пятницкого. Положение рук, головы, все по рисунку, аутентичному Рязанской губернии, отмечает худрук коллектива. Костюмы стилизованы с привязкой к региону. Жюри международного конкурса "Я могу" высоко оценило выступление тобольских народников, выслали им дипломы победителей и благодарственное письмо художественному руководителю.

Как заметила Наталья Колчанова, ее коллектив "Фейерверк" в 2014 году на таком же конкурсе в Санкт-Петербурге стал лауреатом первой степени.

Ансамбль народного танца "Фейерверк" Наталья Колчанова организовала в 1992 году. Пять выпусков было за время существования образцового коллектива. На сегодня в его составе средняя и старшая группа, всего 40 ребят разного возраста. Исполняют воспитанники исключительно народные танцы и в основном русские.

"Мне самой ближе русские народные танцы. Хотя мы иногда выступаем и с татарскими, башкирскими номерами. А так в основе композиции Украины, Белоруссии и так далее. Наши номера не раз побеждали на разных конкурсах, у нас есть Гран-при в 2017, 2018 годах на международных конкурсах. Один раз в год обязательно участвуем в фестивалях в крупных городах и три-четыре раза выезжаем в Тюмень. Составляем достойную конкуренцию", - поделилась руководитель образцового хореографического ансамбля "Фейерверк" Дома культуры "Речник" Тобольска Наталья Колчанова.

Анжела Лебедева