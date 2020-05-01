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Санавиация спасла жизни почти 80 тюменцам

Общество, 08:28 21 мая 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

79 пациентов с начала года были эвакуированы за 54 вылета вертолетом санавиации, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Воздушным транспортом в специализированные медицинские учреждения доставляют пациентов с тяжелыми травмами, предынфарктными состояниями и инсультами, беременных и детей с экстренными состояниями.

Часто осуществляются вылеты в труднодоступные места – это Тобольский, Вагайский и Уватский районы.

"Воздушный транспорт имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это сокращение времени доставки пациентов. Второе – это возможность доставить пациентов, имеющих противопоказания к транспортировке автомобильным транспортом. По показаниям осуществляется авиамедицинская эвакуация с использованием оборудования, поддерживающего жизненно важные функции", — рассказал директор центра медицины катастроф Евгений Наумов.

Напомним, в 2017 году Тюменская область стала одним из 34 субъектов РФ, включенных в реализацию приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации". Цель этой программы — наладить своевременное оказание медицинской помощи людям, проживающим в труднодоступных районах.

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# департамент здравоохранения Тюменской области , санавиация

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