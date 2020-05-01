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Форум "День предпринимателя-2020. Антихрупкость" пройдет в Тюмени

Экономика, 14:29 21 мая 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Форум "День предпринимателя-2020. Антихрупкость" с участием губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в Тюмени 29 мая, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Участников ждет деловая программа и мастер-классы от экспертов федерального уровня. Впервые мероприятие пройдет в режиме онлайн. Основные темы мероприятия: "Как перестроиться под новую реальность XXI века", "Какие тренды проявят себя уже в 2020 и следующем году", "Как перестраиваться под новую реальность именно в Тюменской области", и другие.

На форуме пройдут три экспертные площадки.

Обязательная регистрация по ссылке. Подробности по телефону 8-932-482-75-67. Каждый зарегистрированный предприниматель получит по окончании мероприятия структурированный пакет информации: презентации, инструкции, рекомендации для адаптации своего бизнеса в Тюменской области под новую реальность.

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