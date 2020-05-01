Демонтаж старых детских площадок начался в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Детские площадки, не соответствующие регламенту Евразийского экономического союза, начали демонтировать в Тобольске, сообщает городская администрация.

Эта работа будет продолжаться в течение лета. Глава города Максим Афанасьев отметил, что Минстрой внимательно следит за исполнением регламента, поскольку правительство региона выделяет средства на строительство площадок в рамках программы "Комфортная городская среда".

"Все договоры с подрядными организациями будут заключаться с учетом техрегламента. Если что-то случится в ходе эксплуатации, то переложить вину на того же дворника не удастся. Отвечать будет генеральный подрядчик", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Игровые площадки, которые будут возводиться после 1 июня, должны быть оборудованы стендами с указанием на них правил эксплуатации и телефонов экстренных служб. Контроль за техническим состоянием, ремонт, демонтаж осуществляются за счет средств эксплуатанта – собственников многоквартирного дома, на отмежеванной территории которого такая площадка функционирует.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева добавила, что детей готовы принять спортивные площадки в микрорайонах.

"Мы готовы принять детей на своих сооружениях, организовать ребятам хорошее спортивное лето. Произведена инспекция 42 площадок. По двадцати из них есть замечания: деформировалось покрытие, отсутствует стенд, ряд других. Устранить нарушения необходимо до 25 мая", - отметила Ольга Алеева.